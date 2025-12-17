EZB-Zinsentscheid: Steht Europas Geldpolitik vor einem Kurswechsel?

Der EZB-Zinsentscheid deutet auf eine mögliche Wende hin, bei der höhere Zinsen wieder an Bedeutung gewinnen (Foto: dpa)

EZB-Zinsentscheid: Höhere Zinsen rücken wieder auf die Agenda

Die Europäische Zentralbank beginnt vorsichtig, die Tür für höhere Zinsen zu öffnen, allerdings frühestens in einem Jahr. Der jüngste EZB-Zinsentscheid steht dabei sinnbildlich für einen geldpolitischen Kurs, der sich zunehmend von weiteren Zinssenkungen entfernt.

Während die US-Notenbank den Leitzins zuletzt erneut um einen Viertelprozentpunkt gesenkt hat und dieser nun bei 3,75 Prozent liegt, richtet sich der Fokus in Europa auf Stabilität und mittelfristige Perspektiven. Wer im Zusammenhang mit dem aktuellen EZB-Zinsentscheid auf baldige Entlastungen bei Immobilienkrediten setzt, dürfte enttäuscht werden.

In Europa wird nicht mehr darüber diskutiert, ob die Zinsen weiter sinken sollen. Der europäische Leitzins ist seit Juni dieses Jahres unverändert, und EZB Präsidentin Christine Lagarde hat wiederholt betont, dass sich die Wirtschaft in einer insgesamt soliden Verfassung befinde. Das gilt als klares Signal, dass kurzfristig keine geldpolitische Lockerung geplant ist.

EZB-Zinsentscheid deutet auf mögliche Wende der Geldpolitik hin

Europa befindet sich nicht nur in einer Phase stabiler Zinsen, vielmehr sprechen führende Vertreter der EZB inzwischen offen darüber, dass der nächste Zinsschritt eher nach oben als nach unten führen könnte. Diese Einschätzung bezieht sich jedoch auf einen Zeitraum von mehreren Quartalen. Der EZB-Zinsentscheid gewinnt damit auch als Signal für die längerfristige geldpolitische Ausrichtung an Bedeutung.

Isabel Schnabel, ein einflussreiches ständiges Mitglied im EZB Direktorium, wurde Anfang des Monats in einem Interview mit Bloomberg gefragt, ob es sinnvoll sei, dass die Märkte bereits höhere Zinsen einpreisen. Ihre Antwort lautete, dass sie mit diesen Erwartungen gut leben könne. Diese Aussage wurde an den Finanzmärkten als Bestätigung einer allmählichen Neubewertung des geldpolitischen Kurses verstanden.

Diese veränderte Tonlage hat sich bereits spürbar auf die Kapitalmärkte ausgewirkt. Unterstützt durch Konjunkturdaten, die etwas besser ausfielen als erwartet, sind die Renditen langfristiger Staatsanleihen gestiegen. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen hat seit Mitte Oktober um rund 0,3 Prozentpunkte zugelegt. Der Markt rechnet daher damit, dass der EZB-Zinsentscheid in einem Jahr zu leicht höheren Leitzinsen führen könnte.

Auch die Prognosen großer Geschäftsbanken spiegeln diesen Stimmungswandel wider. So geht die Deutsche Bank davon aus, dass der nächste Zinsschritt der EZB eine Erhöhung sein wird, allerdings nicht vor dem Jahr 2027. Damit rückt der EZB-Zinsentscheid stärker in den Fokus langfristiger Zinsstrategien von Investoren und Kreditinstituten.

Unterschiedliche Zinsperspektiven in Europa und den USA

Dass in Europa inzwischen über höhere Zinsen gesprochen wird, markiert einen deutlichen Bruch mit der bisherigen Debatte. In den USA hingegen erwartet der Markt weiterhin zusätzliche Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2026. Der EZB-Zinsentscheid steht damit im Kontrast zur geldpolitischen Ausrichtung der US-Notenbank.

Erstmals seit Jahren zeigt sich damit eine klare Divergenz zwischen Europa und den USA, nachdem die geldpolitischen Zyklen zuvor weitgehend parallel verliefen. In den USA hat die Notenbank die Zinsen seit September des Vorjahres innerhalb von gut einem Jahr um insgesamt 1,75 Prozentpunkte gesenkt. In Europa erfolgten Zinssenkungen um insgesamt zwei Prozentpunkte zwischen Juni 2024 und Juni 2025.

Inflation, Wachstum und strukturelle Unterschiede

Auf den ersten Blick wirkt diese Entwicklung widersprüchlich. Die Inflation liegt in den USA deutlich höher als in Europa, was eigentlich für eine restriktivere Geldpolitik dort sprechen würde. Dennoch rückt der EZB-Zinsentscheid stärker in Richtung möglicher Straffung, während in den USA über weitere Lockerungen diskutiert wird.

Ein zentraler Grund liegt im unterschiedlichen geldpolitischen Wirkungsgrad. In den USA gilt das aktuelle Zinsniveau weiterhin als wachstumsdämpfend, während die Zinspolitik in Europa weder klar bremsend noch stimulierend wirkt. Zudem geht die US-Notenbank davon aus, dass der derzeit erhöhte Inflationsdruck vorübergehender Natur ist. Die Inflation wird aktuell durch höhere Zölle künstlich gestützt, dieser Effekt dürfte jedoch im Verlauf des Jahres 2026 nachlassen.

Hinzu kommt die unterschiedliche Lage auf den Arbeitsmärkten. Der US-Arbeitsmarkt gilt als anfälliger als der europäische. Da die US-Notenbank dem Arbeitsmarkt bei ihren Entscheidungen große Bedeutung beimisst, beeinflusst dieser Faktor die Zinspolitik stärker als in Europa.

Politische Faktoren und mögliche Fehleinschätzungen

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist der anstehende Wechsel an der Spitze der US-Notenbank im Mai. Der neue Notenbankchef wird voraussichtlich niedrigere Zinsen befürworten, da dies faktisch Voraussetzung für seine Ernennung ist. Zwar benötigt er die Zustimmung des geldpolitischen Rates, doch die Wirkung öffentlicher Signale darf nicht unterschätzt werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass sich die Markterwartungen als falsch erweisen.

Der US-Ökonom Adam Posen erklärte vergangene Woche gegenüber der Zeitung Børsen, dass auch in den USA höhere Zinsen wieder ein Thema werden könnten. Seiner Einschätzung nach wird das Inflationsrisiko unterschätzt. Sollte sich zeigen, dass die Inflation eher steigt als fällt, könnte auch die US-Notenbank zu Zinserhöhungen gezwungen sein.

In Europa ist eine expansive Fiskalpolitik bereits ein wichtiger Bestandteil der Erwartung höherer Zinsen. Diese Entwicklung ist jedoch weitgehend in den aktuellen Marktpreisen berücksichtigt und fließt indirekt in die Interpretation des EZB-Zinsentscheids ein.

Stabilität für Deutschland trotz langfristiger Zinsrisiken

Unterm Strich bleibt festzuhalten, dass es noch ein weiter Weg ist, bis höhere Leitzinsen in Europa tatsächlich Realität werden. Der bevorstehende EZB-Zinsentscheid dürfte daher wenig Überraschungen bringen. Eine Zinsänderung ist nicht zu erwarten, ebenso wenig konkrete Hinweise auf einen baldigen Kurswechsel.

Zwar werden die wirtschaftlichen Prognosen der EZB leicht nach oben angepasst, doch nicht in einem Umfang, der kurzfristig höhere Zinsen rechtfertigt. Für Deutschland bedeutet diese Lage vorerst Stabilität. Unternehmen, private Haushalte und der Staat können weiterhin mit verlässlichen Finanzierungsbedingungen kalkulieren.

Gleichzeitig signalisiert der EZB-Zinsentscheid, dass sich die Phase sehr niedriger Zinsen ihrem Ende nähern könnte. Sollte sich die wirtschaftliche Erholung in Europa festigen und die Fiskalpolitik expansiv bleiben, wird auch Deutschland mittelfristig mit einem veränderten Zinsumfeld konfrontiert sein, auf das sich Wirtschaft und Politik frühzeitig einstellen müssen.