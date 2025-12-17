Mit Rakete des Amazon-Gründers: Weltraum-Kurztrip zweier Deutscher steht an

All-Ausflug zweier Deutscher steht an

Erstmals wollen am Donnerstag (ab 15.30 Uhr MEZ) zwei Deutsche mit einer Rakete von Amazon-Gründer Jeff Bezos einen kostspieligen Kurztrip ins All unternehmen, darunter die im Rollstuhl sitzende Michaela Benthaus als erster Mensch mit Querschnittslähmung.

Der etwa zehnminütige Ausflug führt die Kunden auf eine Höhe von rund 100 Kilometern, inklusive einer kurzen Phase der Schwerelosigkeit. Die Rakete startet in der texanischen Wüste bei Van Horn und fliegt weitgehend automatisiert. Der Ausflug könnte sich noch kurzfristig verschieben.

Die Blue-Origin-Raketenflüge für zahlungskräftige Kunden stehen vor allem wegen ihres geringen wissenschaftlichen Nutzens, der Wirkung auf Umwelt und Klima sowie des elitären Charakters in der Kritik. Es handle sich um unnötigen Weltraumtourismus für Superreiche, lautet der Vorwurf.

Benthaus, die als Ingenieurin bei der europäischen Raumfahrtbehörde Esa arbeitet, und der frühere Raumfahrt-Ingenieur Hans Königsmann wollen gemeinsam mit den US-Unternehmern Joey Hyde, Neal Milch, Adonis Pouroulis und Jason Stansell an dem Flug mit der Rakete «New Shepard» teilnehmen.

Benthaus will mit Flug Signal für Inklusion setzen

Königsmann hatte bis 2021 bei der Konkurrenz von Blue Origin gearbeitet – dem Raumfahrt-Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk. Die gebürtige Kielerin Benthaus ist seit einem Mountainbike-Unfall querschnittsgelähmt. Ein Nilpferd-Stofftier, das sie nach dem Unfall im Krankenhaus dabeihatte, will sie nun auch mit ins All nehmen. Sie sei schon vom Weltraum fasziniert, seit sie als Kind «Star Wars» gesehen habe, sagte die 33-Jährige im Vorfeld.

