DAX-Kurs aktuell: Konsolidierung und Notenbanken im Fokus

DAX-Kurs aktuell fester: Konsolidierung hält an – EZB-Zinsentscheid im Fokus

Am Mittwoch setzte der deutsche Aktienmarkt die Konsolidierung ohne klare Richtung fort. Der DAX-Kurs stieg in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 24.147 Punkte und hält damit die Marke von 24.000 Punkten. Der MDAX sank hingegen um 0,1 Prozent auf 30.006 Zähler. Der EuroStoxx 50 rückte um 0,4 Prozent auf 5.740 Punkte vor.

Nach dem Anstieg des DAX bis Mitte Dezember und der Stagnation über 24.000 Punkten kann von einer vorweihnachtlichen Jahresendrally keine Rede mehr sein. "Nachhaltige Kauflaune will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Anleger begannen zuletzt, bei gut gelaufenen Aktien Gewinne mitzunehmen und in vereinzelte Erholungskandidaten umzuschichten; der DAX-Kurs aktuell blieb im DAX-Kurs uneinheitlich.

Schwache US-Daten dämpfen Zinshoffnungen – Blick richtet sich auf Inflation

Die US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag lieferten nicht die erhofften Impulse. Die nachgereichten Daten fielen gemischt aus und sorgten eher für Ernüchterung, was weitere Zinssenkungen der Fed betrifft. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed in den Blick. Dann werden mit den Zinsentscheiden der Europäischen Zentralbank und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet - wichtig für DAX aktuell, Börse aktuell und den DAX-Kurs.