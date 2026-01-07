Politik

Brandenburgs SPD zieht Reißleine: Aus für Koalition mit BSW - Wie geht es weiter?

Die bundesweit einzige SPD/BSW-Koalition in Brandenburg ist gescheitert. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte die Koalition in Potsdam für beendet. Er will zunächst mit einer Minderheitsregierung weitermachen, strebt aber eine Koalition mit der CDU an. Die CDU zeigte sich offen für ein Bündnis.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.01.2026 09:37
Lesezeit: 3 min
Dietmar Woidke (SPD, l), Ministerpräsident von Brandenburg, und Robert Crumbach, aus dem BSW und der BSW-Fraktion ausgetretener Vize-Ministerpräsident in der Staatskanzlei von Brandenburg. (Foto: dpa) Foto: Christophe Gateau

Im Folgenden:

  • Warum Brandenburgs SPD-Ministerpräsident die Koalition mit dem BSW beendet.
  • Wie die Minderheitsregierung unter Woidke nun funktionieren soll.
  • Weshalb eine mögliche neue Koalition mit der CDU Zeit brauchen wird.

X

