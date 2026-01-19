Finanzen

Pflegeheimkosten steigen: Was ist erlaubt – und was nicht?

Ein Brief vom Pflegeheim kann für Betroffene teuer werden: Höhere Entgelte stehen plötzlich im Raum. Doch nicht jede Entgelterhöhung ist automatisch rechtens. Welche Regeln gelten, welche Fristen wichtig sind – und wie Sie reagieren sollten, bevor Pflegeheimkosten aus dem Ruder laufen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.01.2026 12:17
Lesezeit: 4 min
Pflegeheimkosten steigen: Was ist erlaubt – und was nicht?
Pflegeheimkosten steigen? Prüfen Sie Entgelterhöhung, Fristen, Transparenz und Zustimmung. (Foto: iStockphoto.com/PeopleImages) Foto: PeopleImages

Im Folgenden:

  • Warum steigen Pflegeheimkosten oft plötzlich – und welche Gründe zählen wirklich?
  • Wann ist eine Entgelterhöhung im Pflegeheim überhaupt rechtlich zulässig?
  • Welche Fristen müssen Pflegeheime vor einer Preiserhöhung zwingend einhalten?

