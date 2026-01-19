Finanzen

Pflegeheimkosten steigen: Was ist erlaubt – und was nicht?

Ein Brief vom Pflegeheim kann für Betroffene teuer werden: Höhere Entgelte stehen plötzlich im Raum. Doch nicht jede Entgelterhöhung ist automatisch rechtens. Welche Regeln gelten, welche Fristen wichtig sind – und wie Sie reagieren sollten, bevor Pflegeheimkosten aus dem Ruder laufen?