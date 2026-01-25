Finanzen

Bürotemperatur: Wie kalt darf es bei der Arbeit sein?

Kalte Hände, steife Schultern und die Konzentration sinkt: Wenn die Bürotemperatur zu niedrig ist, wird Arbeit schnell zur Belastung. Doch welche Mindestwerte gelten überhaupt – und was dürfen Beschäftigte tun, wenn der Arbeitgeber trotz Beschwerden nichts ändert?