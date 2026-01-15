Sorge vor Blackout: Mehrheit der Deutschen legt Vorräte für Krisen an

Blick in das neue Infomobil für die Bevölkerungsschutzkampagne „Bleib bereit“. Damit soll die Bevölkerung für ihre Notfallvorsorge sensibilisiert werden. Das Fahrzeug tourt künftig durch das Bundesland. (Foto: dpa)

Blick in das neue Infomobil für die Bevölkerungsschutzkampagne „Bleib bereit“. Damit soll die Bevölkerung für ihre Notfallvorsorge sensibilisiert werden. Das Fahrzeug tourt künftig durch das Bundesland. (Foto: dpa) Foto: Ira Schaible

Knappe Mehrheit hat Vorräte für Krisen angelegt

Nach dem Brandanschlag und dem tagelangen Stromausfall in Berlin ist die Befürchtung der Bürger groß, dass solche Ereignisse in den nächsten Jahren häufiger auftreten werden. Zwei Drittel der Wahlberechtigten (66 Prozent) gaben in einer YouGov-Umfrage für die DPA an, dass sie mit einer Zunahme von Stromausfällen in Folge von Sabotage oder Anschlägen in den kommenden fünf Jahren rechnen.

Das Vertrauen in die Stabilität der sogenannten kritischen Infrastruktur - also Stromnetze, Wassernetze, Telekommunikation oder Krankenhäuser - ist demnach gering:

73 Prozent halten die kritische Infrastruktur für nicht gut geschützt

51 Prozent haben einen Vorrat für Krisensituationen angelegt, um eine Versorgung mit Wasser, Essen oder Medikamenten für mindestens drei Tage sicherzustellen

45 Prozent haben nicht entsprechend vorgesorgt

2.080 Wahlberechtigte wurden von YouGov zwischen dem 9. und 12. Januar repräsentativ befragt.