Wirtschaft

Ölpreisgrenze: EU senkt Preisobergrenze für russisches Öl ab 1. Februar

Der Westen zieht die Daumenschrauben bei russischem Öl weiter an: Ab Februar sinkt die Preisobergrenze erneut. Ziel ist es, Moskaus Einnahmen zu begrenzen – doch die Maßnahme bleibt umstritten. Wie wirksam ist der neue Mechanismus wirklich?