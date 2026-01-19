Wirtschaft

Chinas Wirtschaft: Schwächstes Quartalswachstum seit Corona-Ende

Die chinesische Wirtschaft hat zum Jahresende erneut an Dynamik eingebüßt und damit die Erwartungen von Fachleuten und Regierung bestätigt. Nach Angaben des Statistikamts in Peking wuchs das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent. Für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt bedeutet das das geringste Quartalswachstum seit dem Ende der Corona-Lockdowns vor drei Jahren. In den drei Quartalen zuvor hatte das Plus noch 5,4, 5,2 und 4,8 Prozent betragen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.01.2026 09:21
Lesezeit: 2 min
Chinas Wirtschaft: Schwächstes Quartalswachstum seit Corona-Ende
Bauarbeiter kaufen ihre Mittagsmahlzeiten in der Nähe der Bürogebäude im zentralen Geschäftsviertel während der Mittagspause. Chinas Wirtschaft ist zum Ende des vergangenen Jahres langsamer gewachsen (Foto: dpa). Foto: Andy Wong

Im Folgenden:

• Warum Chinas Wirtschaft im vierten Quartal 2025 am schwächsten seit Corona-Ende wuchs.

• Weshalb der chinesische Exportboom die unausgewogene Wirtschaftsentwicklung nicht ausgleichen kann.

• Welche strukturellen Probleme trotz des erreichten 5-Prozent-Wachstumsziels bestehen bleiben.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Chinas Wirtschaft: Schwächstes Quartalswachstum seit Corona-Ende
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Chinas Wirtschaft: Schwächstes Quartalswachstum seit Corona-Ende
19.01.2026

Die chinesische Wirtschaft hat zum Jahresende erneut an Dynamik eingebüßt und damit die Erwartungen von Fachleuten und Regierung...

Goldpreis-Rekordhoch: Streit um Grönland treibt Goldpreis nach oben – folgt der Sprung auf 5.000 US-Dollar?
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis-Rekordhoch: Streit um Grönland treibt Goldpreis nach oben – folgt der Sprung auf 5.000 US-Dollar?
19.01.2026

Der Goldpreis jagt zum Wochenstart auf neue Rekordstände – und auch der Silberpreis zieht rasant nach. Auslöser sind geopolitische...

Machado will Präsidentin Venezuelas werden – trotz internationaler Zweifel
DWN
Politik
Politik Machado will Präsidentin Venezuelas werden – trotz internationaler Zweifel
19.01.2026

Die venezolanische Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado hat bekräftigt, dass sie Präsidentin von...

Börse aktuell: Eskalation im Grönland-Streit setzt DAX-Kurs unter Druck
DWN
Finanzen
Finanzen Börse aktuell: Eskalation im Grönland-Streit setzt DAX-Kurs unter Druck
19.01.2026

Für den DAX-Kurs droht der Wochenstart ungemütlich zu werden: Neue US-Zolldrohungen scheinen die zuletzt gute Stimmung an der Börse...

Bundesverkehrsministerium warnt vor Finanzlücke bei Bahnprojekten
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Bundesverkehrsministerium warnt vor Finanzlücke bei Bahnprojekten
19.01.2026

Das Bundesverkehrsministerium sieht eine Finanzlücke beim Ausbau der Bahnstrecken in Deutschland, betont aber, dass laufende Projekte...

KGHM-Aktie im Fokus: Strukturelle Engpässe prägen den internationalen Kupfermarkt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft KGHM-Aktie im Fokus: Strukturelle Engpässe prägen den internationalen Kupfermarkt
19.01.2026

Der globale Rohstoffmarkt gerät durch wachsende Knappheiten und steigende Nachfrage in Bewegung. Welche langfristigen Chancen und Risiken...

Digitale Souveränität: Europas Weg aus der US-Tech-Abhängigkeit
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Digitale Souveränität: Europas Weg aus der US-Tech-Abhängigkeit
18.01.2026

Europas Abhängigkeit von globalen Technologiekonzernen rückt zunehmend in den Fokus politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen. Wird...

Basel IV: Warum viele Unternehmen plötzlich keinen Kredit mehr erhalten
DWN
Unternehmen
Unternehmen Basel IV: Warum viele Unternehmen plötzlich keinen Kredit mehr erhalten
18.01.2026

Basel IV verändert die Kreditlandschaft grundlegend – und der Mittelstand zahlt den Preis. Immer mehr Unternehmen stoßen auf...