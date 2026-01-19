Politik

EU-Sondergipfel: Europas Antwort auf Trumps Zoll-Drohungen

Nach den Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Streit steuert Europa auf eine politische Konfrontation mit den Vereinigten Staaten zu. Beim Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Ende der Woche sollen auch mögliche milliardenschwere Gegenmaßnahmen diskutiert werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte bereits auf X: „Wir werden stets unsere strategischen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen schützen.“
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.01.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
EU-Sondergipfel: Europas Antwort auf Trumps Zoll-Drohungen
Die EU plant milliardenschwere Gegenmaßnahmen auf Trumps Zoll-Androhungen im Grönland-Streit. Ein Sondergipfel soll die gemeinsame Strategie festlegen (Foto: dpa).

Im Folgenden:

• Warum die EU mit milliardenschweren Gegenzöllen auf Trumps Grönland-Forderung reagieren könnte.

• Wie das europäische "Anti-Coercion Instrument" als Handels-Bazooka gegen US-Zolldrohungen wirken soll.

• Weshalb der bereits ausgehandelte EU-USA-Zolldeal nun auf der Kippe steht.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

EU-Sondergipfel: Europas Antwort auf Trumps Zoll-Drohungen
DWN
Politik
Politik EU-Sondergipfel: Europas Antwort auf Trumps Zoll-Drohungen
19.01.2026

Nach den Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Streit steuert Europa auf eine politische Konfrontation mit den...

Mietschock zum Jahresende: Mieten steigen doppelt so stark wie die Inflation
DWN
Immobilien
Immobilien Mietschock zum Jahresende: Mieten steigen doppelt so stark wie die Inflation
19.01.2026

Die Mieten in Deutschland sind zum Jahresende 2025 vielerorts stark gestiegen und haben die allgemeine Inflation deutlich übertroffen. Im...

Chinas Wirtschaft: Schwächstes Quartalswachstum seit Corona-Ende
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Chinas Wirtschaft: Schwächstes Quartalswachstum seit Corona-Ende
19.01.2026

Die chinesische Wirtschaft hat zum Jahresende erneut an Dynamik eingebüßt und damit die Erwartungen von Fachleuten und Regierung...

Goldpreis-Rekordhoch: Streit um Grönland treibt Goldpreis nach oben – folgt der Sprung auf 5.000 US-Dollar?
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis-Rekordhoch: Streit um Grönland treibt Goldpreis nach oben – folgt der Sprung auf 5.000 US-Dollar?
19.01.2026

Der Goldpreis jagt zum Wochenstart auf neue Rekordstände – und auch der Silberpreis zieht rasant nach. Auslöser sind geopolitische...

Machado will Präsidentin Venezuelas werden – trotz internationaler Zweifel
DWN
Politik
Politik Machado will Präsidentin Venezuelas werden – trotz internationaler Zweifel
19.01.2026

Die venezolanische Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado hat bekräftigt, dass sie Präsidentin von...

Börse aktuell: Eskalation im Grönland-Streit setzt DAX-Kurs unter Druck
DWN
Finanzen
Finanzen Börse aktuell: Eskalation im Grönland-Streit setzt DAX-Kurs unter Druck
19.01.2026

Für den DAX-Kurs droht der Wochenstart ungemütlich zu werden: Neue US-Zolldrohungen scheinen die zuletzt gute Stimmung an der Börse...

Bundesverkehrsministerium warnt vor Finanzlücke bei Bahnprojekten
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Bundesverkehrsministerium warnt vor Finanzlücke bei Bahnprojekten
19.01.2026

Das Bundesverkehrsministerium sieht eine Finanzlücke beim Ausbau der Bahnstrecken in Deutschland, betont aber, dass laufende Projekte...

KGHM-Aktie im Fokus: Strukturelle Engpässe prägen den internationalen Kupfermarkt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft KGHM-Aktie im Fokus: Strukturelle Engpässe prägen den internationalen Kupfermarkt
19.01.2026

Der globale Rohstoffmarkt gerät durch wachsende Knappheiten und steigende Nachfrage in Bewegung. Welche langfristigen Chancen und Risiken...