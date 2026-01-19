EU-Sondergipfel: Europas Antwort auf Trumps Zoll-Drohungen

Die EU plant milliardenschwere Gegenmaßnahmen auf Trumps Zoll-Androhungen im Grönland-Streit. Ein Sondergipfel soll die gemeinsame Strategie festlegen (Foto: dpa).

Im Folgenden:

• Warum die EU mit milliardenschweren Gegenzöllen auf Trumps Grönland-Forderung reagieren könnte.

• Wie das europäische "Anti-Coercion Instrument" als Handels-Bazooka gegen US-Zolldrohungen wirken soll.

• Weshalb der bereits ausgehandelte EU-USA-Zolldeal nun auf der Kippe steht.

