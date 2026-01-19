Wirtschaft

Start-up-Finanzierung 2025 steigt wieder – Bayern überholt Berlin

Deutsche Start-ups profitieren 2025 von einem leichteren Zugang zu Investorengeldern. Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft EY flossen insgesamt rund 8,4 Milliarden Euro Wagniskapital – gut 1,3 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Damit steigen die Finanzierungen für junge Unternehmen das zweite Jahr in Folge, nachdem sie 2022 und 2023 nach dem Corona-Boom deutlich eingebrochen waren. Besonders stark schnitt Bayern ab, das Berlin in puncto Investitionsvolumen überholt.