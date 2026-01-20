Politik

Putins Bündnisse zerfallen: Iran wird zum Schlüsselrisiko

Russlands Außenpolitik steckt in der Krise: Verbündete im Nahen Osten und darüber hinaus zweifeln zunehmend am Wert der Partnerschaft mit Moskau. Während der Ukraine-Krieg Kräfte bindet, geraten alte Netzwerke ins Rutschen. Wird Putins Machtprojektion zur strategischen Sackgasse?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.01.2026 11:00
Lesezeit: 6 min
Der russische Präsident Wladimir Putin im Kreml – Russlands Netzwerk bröckelt (Foto: dpa). Foto: Mikhail Metzel

Im Folgenden:

  • Warum verlieren Russlands Verbündete plötzlich das Vertrauen in Moskau?
  • Welche Rolle spielt Iran als letztes strategisches Standbein des Kremls?
  • Wodurch entstehen neue Risiken für Energie, Logistik und internationale Zahlungsketten?

