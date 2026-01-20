Wirtschaft

Deutschland: Erzeugerpreise fallen schneller als erwartet

Die Erzeugerpreise in Deutschland sind erneut spürbar gefallen – und das bereits seit Monaten. Besonders die Energiekosten spielen dabei eine zentrale Rolle. Doch was bedeutet dieser Trend für Unternehmen, Verbraucher und die Inflationsentwicklung? Und bleibt der Rückgang dauerhaft?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.01.2026 09:26
Lesezeit: 2 min
Die Preise für landwirtschaftliche Produkte wie Getreide oder Milch sind auf der Erzeugerebene weiter gesunken (Foto: dpa). Foto: Bernd Wüstneck

Im Folgenden:

  • Warum sinken die Erzeugerpreise trotz stabiler Nachfrage so deutlich?
  • Welche Rolle spielen Energiekosten beim Preisrückgang in Deutschland?
  • Wie stark beeinflusst Erdgas die Jahresrate der Erzeugerpreise?

