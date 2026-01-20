Wirtschaft

Deutschland: Erzeugerpreise fallen schneller als erwartet

Die Erzeugerpreise in Deutschland sind erneut spürbar gefallen – und das bereits seit Monaten. Besonders die Energiekosten spielen dabei eine zentrale Rolle. Doch was bedeutet dieser Trend für Unternehmen, Verbraucher und die Inflationsentwicklung? Und bleibt der Rückgang dauerhaft?