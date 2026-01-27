Unternehmen

Volkswagen streicht zehn Vorstandsposten bei VW, Škoda und Seat

Volkswagen greift tief in die Konzernstruktur ein und streicht zahlreiche Führungspositionen. Die Reorganisation soll Milliarden sparen und schneller machen. Für die Volkswagen-Aktie ist das ein strategischer Einschnitt mit Signalwirkung.
Miloš Milač
27.01.2026 07:30
Volkswagen streicht zehn Vorstandsposten bei VW, Škoda und Seat
Volkswagen zieht auch bei Manager-Gehältern die Zügel an. (Foto: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

  • Warum Volkswagen zehn Vorstandsposten bei VW, Škoda und Seat streicht.
  • Wie die neue Führungsstruktur der Core Brand Group Milliarden einsparen soll.
  • Welche Zentralisierung strategischer Entscheidungen in Wolfsburg stattfindet.

Volkswagen streicht zehn Vorstandsposten bei VW, Škoda und Seat
