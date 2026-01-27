Unternehmen

Volkswagen streicht zehn Vorstandsposten bei VW, Škoda und Seat

Volkswagen greift tief in die Konzernstruktur ein und streicht zahlreiche Führungspositionen. Die Reorganisation soll Milliarden sparen und schneller machen. Für die Volkswagen-Aktie ist das ein strategischer Einschnitt mit Signalwirkung.