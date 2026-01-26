Unternehmen

Deutsche Post: Briefzustellung ohne staatliche Kontrolle

Damit die Post beim Transport und bei der Zustellung von Briefen nicht bummelt, gibt es staatlich verordneten Zeitdruck. Doch nun zeigt sich: Eine entsprechende Vorschrift ist derzeit ein Papiertiger.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.01.2026 12:55
Lesezeit: 3 min
Deutsche Post: Briefzustellung ohne staatliche Kontrolle
Die Bundesnetzagentur kann die gesetzlichen Zustellfristen der Post nicht überprüfen. Ein Rechtsstreit blockiert den Messauftrag, während Beschwerden um 40 Prozent steigen (Foto: dpa).

Im Folgenden:

• Warum die Bundesnetzagentur die Pflicht zur Briefzustellung bei der Post nicht überprüfen kann.

• Weshalb ein Rechtsstreit die Kontrolle der gesetzlich vorgeschriebenen Brieflaufzeiten blockiert.

• Wie die stark gestiegene Zahl an Beschwerden über Postdienstleistungen den Handlungsdruck erhöht.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Elektroindustrie sieht Licht am Ende der Flaute: Wachstum für 2026 erwartet
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Elektroindustrie sieht Licht am Ende der Flaute: Wachstum für 2026 erwartet
26.01.2026

Nach drei Jahren stagnierender Produktion blickt die deutsche Elektroindustrie optimistisch auf 2026. Der Branchenverband ZVEI...

XRP-News: Ripple-Kurs zwischen Crash und Comeback – was jetzt zählt
DWN
Finanzen
Finanzen XRP-News: Ripple-Kurs zwischen Crash und Comeback – was jetzt zählt
26.01.2026

Der Ripple-Kurs steht zum Wochenbeginn erneut unter Druck: Analysten warnen vor weiteren Rücksetzern bis 1,40 Dollar – manche sprechen...

Mikrozensus 2026 gestartet: Ein Prozent der Bevölkerung wird befragt
DWN
Panorama
Panorama Mikrozensus 2026 gestartet: Ein Prozent der Bevölkerung wird befragt
26.01.2026

Die wichtigste amtliche Sozialerhebung Deutschlands läuft wieder: Von Januar bis Dezember 2026 nimmt der Mikrozensus Daten über die...

Deutsche Post: Briefzustellung ohne staatliche Kontrolle
DWN
Unternehmen
Unternehmen Deutsche Post: Briefzustellung ohne staatliche Kontrolle
26.01.2026

Damit die Post beim Transport und bei der Zustellung von Briefen nicht bummelt, gibt es staatlich verordneten Zeitdruck. Doch nun zeigt...

Gold, Bitcoin, Aktien, Immobilien: Wie Investoren bei der Geldanlage 2026 auf Nummer sicher gehen
DWN
Finanzen
Finanzen Gold, Bitcoin, Aktien, Immobilien: Wie Investoren bei der Geldanlage 2026 auf Nummer sicher gehen
26.01.2026

Gold zur Absicherung, Aktien als Produktivkapital, Immobilien unter politischem Vorbehalt und Krypto als infrastrukturelle Beimischung. Was...

Silberpreis-Allzeithoch: Silber schießt auf über 110 Dollar – was hinter der Rally steckt
DWN
Finanzen
Finanzen Silberpreis-Allzeithoch: Silber schießt auf über 110 Dollar – was hinter der Rally steckt
26.01.2026

Es wird immer wilder am Edelmetallmarkt: Erst ist zum Start in die neue Handelswoche der Goldpreis über die magische Marke von 5.000...

Wadephul warnt: Europas Einheit steht auf dem Prüfstand
DWN
Politik
Politik Wadephul warnt: Europas Einheit steht auf dem Prüfstand
26.01.2026

In turbulenten Zeiten fordert Außenminister Johann Wadephul Geschlossenheit von den Europäern. Vor Reisen zu EU- und Nato-Partnern in...

Analyse: Karten zeigen einen weiteren möglichen Grund, warum Trump Grönland ins Visier nimmt
DWN
Politik
Politik Analyse: Karten zeigen einen weiteren möglichen Grund, warum Trump Grönland ins Visier nimmt
26.01.2026

Donald Trump begründet sein Interesse an Grönland mit nationaler Sicherheit. Doch hinter den Kulissen eröffnen sich weitreichendere...