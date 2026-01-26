Deutsche Post: Briefzustellung ohne staatliche Kontrolle

Die Bundesnetzagentur kann die gesetzlichen Zustellfristen der Post nicht überprüfen. Ein Rechtsstreit blockiert den Messauftrag, während Beschwerden um 40 Prozent steigen (Foto: dpa).

Die Bundesnetzagentur kann die gesetzlichen Zustellfristen der Post nicht überprüfen. Ein Rechtsstreit blockiert den Messauftrag, während Beschwerden um 40 Prozent steigen (Foto: dpa).

Im Folgenden:

• Warum die Bundesnetzagentur die Pflicht zur Briefzustellung bei der Post nicht überprüfen kann.

• Weshalb ein Rechtsstreit die Kontrolle der gesetzlich vorgeschriebenen Brieflaufzeiten blockiert.

• Wie die stark gestiegene Zahl an Beschwerden über Postdienstleistungen den Handlungsdruck erhöht.

