Technologie

KI-Skandal: EU leitet Verfahren gegen Musks Plattform X wegen KI-Missbrauch ein

Die EU-Kommission geht wegen mutmaßlich unzureichender Kontrolle über KI-generierte Inhalte gegen die Plattform X von Elon Musk vor. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen unter anderem manipulierte, sexualisierte Bilder sowie weitere problematische Inhalte, die zuletzt wiederholt Kritik ausgelöst hatten.