Technologie

KI-Skandal: EU leitet Verfahren gegen Musks Plattform X wegen KI-Missbrauch ein

Die EU-Kommission geht wegen mutmaßlich unzureichender Kontrolle über KI-generierte Inhalte gegen die Plattform X von Elon Musk vor. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen unter anderem manipulierte, sexualisierte Bilder sowie weitere problematische Inhalte, die zuletzt wiederholt Kritik ausgelöst hatten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.01.2026 17:30
Lesezeit: 3 min
Elon Musk nimmt an der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos teil (Foto: dpa). Foto: Markus Schreiber

Im Folgenden:

  • Warum die EU-Kommission ein Verfahren gegen Musks Plattform X wegen KI-Missbrauch einleitet.
  • Wie der Skandal um sexualisierte KI-Bilder durch den Chatbot Grok internationale Reaktionen auslöst.
  • Weshalb das neue Verfahren die angespannten Beziehungen zwischen EU und USA weiter belasten könnte.

26.01.2026

Die EU-Kommission geht wegen mutmaßlich unzureichender Kontrolle über KI-generierte Inhalte gegen die Plattform X von Elon Musk vor.

