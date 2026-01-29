Goldpreis aktuell auf Rekordkurs: Neues Goldpreis-Rekordhoch über 5.500 Dollar – was treibt die Rally an?

Goldpreis-Rekordhoch bei über 5.500 Dollar

Der Goldpreis aktuell setzt seine Rekordjagd mit hohem Tempo fort. Die Rally bei den Edelmetallen geht weiter – Gold, Silber und auch Kupfer kletterten abermals auf neue Rekordstände. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold stieg in der Nacht auf Donnerstag erstmals über die Marke von 5.500 Dollar. In der Spitze kostete die Feinunze 5.594,34 Dollar, rund drei Prozent mehr als am späten Mittwochabend.

Eine halbe Stunde vor Handelsstart am Aktienmarkt in Frankfurt liegt der Goldpreis aktuell immer noch deutlich im Plus bei 5.570 Dollar. Sollte Gold am Donnerstag erneut teurer werden, wäre es bereits der neunte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen. Damit bestätigt sich ein neues Goldpreis-Allzeithoch und die Dynamik bleibt ungebrochen. Seit Mitte Januar zog die Goldpreis-Entwicklung um etwas mehr als 900 Dollar oder rund 20 Prozent an. Seit Ende 2025 ist Gold um fast 29 Prozent teurer geworden, nachdem der Preis im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen war.

Branchenverband: Goldnachfrage auf Rekordhoch

Nicht nur der Goldpreis aktuell erreicht neue Höhen – auch die weltweite Nachfrage nach Gold ist so stark wie nie. Der Branchenverband World Gold Council (WGC) teilte am Donnerstag in London mit, dass die Nachfrage im vergangenen Jahr mit 5.002 Tonnen einen historischen Höchststand erreicht habe. Ende 2025 hätten wachsende Unsicherheiten in der Weltwirtschaft die Flucht in den sicheren Anlagehafen Gold angetrieben.

Das Volumen der Investitionen bezifferte der Verband auf insgesamt 555 Milliarden US-Dollar. Besonders gefragt waren Wertpapiere, die mit physischem Gold hinterlegt sind. Weltweit stockten Anleger ihre Bestände im Jahresverlauf um 801 Tonnen auf. Auch physisches Gold blieb gefragt: Die Nachfrage nach Barren und Münzen lag bei 1.374 Tonnen beziehungsweise 154 Milliarden Dollar. Vor allem China und Indien machten mehr als 50 Prozent des Anstiegs in dieser Kategorie aus. Zentralbanken verstärkten ebenfalls ihre Umschichtungen und stockten ihre Goldreserven um 863 Tonnen auf, um unabhängiger vom US-Dollar zu werden.

Goldpreis aktuell: Anhaltender Höhenflug und kein Ende der Rekordfahrt in Sicht

Der Goldpreis aktuell bleibt im frühen Donnerstagshandel auf Rekordkurs. Unterhalb von 5.600 Dollar markierte er ein weiteres Goldpreis-Rekordhoch. Anleger flohen angesichts geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten weiterhin in sichere Häfen. Der Monatsgewinn im Januar beläuft sich sowohl in Dollar als auch in Euro auf über 25 Prozent. Mittlerweile lässt sich beim Goldpreis aktuell sogar eine parabolische Entwicklung erkennen.

Auf geopolitischer Ebene forderte US-Präsident Donald Trump den Iran am Mittwoch zu neuen Gesprächen über das Atomprogramm auf. Gleichzeitig warnte er, ein möglicher zukünftiger US-Angriff könnte deutlich schwerwiegender ausfallen. Teheran drohte mit Vergeltungsschlägen. Auch geldpolitische Faktoren spielen eine Rolle: Die US-Notenbank Fed beließ den Leitzins unverändert. Fed-Chef Jerome Powell erklärte, dass die Inflation im Dezember vermutlich weiterhin deutlich über dem Zielwert von zwei Prozent gelegen habe.

Zusätzlich profitierte der Goldpreis von der Meldung, dass das Kryptounternehmen Tether pro Woche ein bis zwei Tonnen Gold kaufe. Bis 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der Future (April) um 270,60 auf 5.574,2 Dollar.

Die neue Weltwährung? Diese Zahlen erklären den Gold-Boom

Die aktuelle Goldpreis-Entwicklung zeigt, warum Gold 2025 um fast zwei Drittel verteuert wurde – so stark wie seit 1979 nicht mehr. Die historische Rally setzt sich fort: Allein seit Jahresbeginn ist der Goldpreis aktuell um rund 21 Prozent gestiegen und hat die 5.500-Dollar-Marke geknackt. Misstrauen in den Dollar trieb Anleger bereits im vergangenen Jahr dazu, sich mit Gold einzudecken. Die Investmentnachfrage erreichte 2025 laut WGC 2.175 Tonnen, eine Steigerung von 84 Prozent im Vergleich zu 2024.

Damit bleibt der Goldpreis aktuell nicht nur ein Spiegel globaler Krisen, sondern auch Ausdruck eines historischen Goldpreis-Allzeithochs und einer außergewöhnlichen Rekordfahrt.