Politik

Begrenzte Waffenruhe: Russland stimmt Ukraine-Waffenruhe bis Sonntag zu – Chance für Frieden oder Kalkül?

Eine überraschende Entwicklung deutet auf Entspannung im Ukraine-Krieg hin: Russland signalisiert Zustimmung zu einer begrenzten Ukraine-Waffenruhe. Doch wie belastbar ist diese Pause wirklich – und könnte sie neue Verhandlungen ermöglichen oder nur ein taktisches Manöver sein?