Finanzen

Bitcoin-Kurs aktuell: Nach Kurssturz unter 80.000 US-Dollar startet Bitcoin einen Stabilisierungsversuch

Nach dem massiven Abverkauf am Wochenende und zum Start in den Montagshandel, versucht der Bitcoin-Kurs aktuell einen Stabilisierungsversuch. Wo liegen die Gründe für die Nervosität am Kryptomarkt und wie geht es für den Bitcoin-Kurs weiter?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
02.02.2026 14:10
Lesezeit: 2 min
Bitcoin-Kurs aktuell: Nach Kurssturz unter 80.000 US-Dollar startet Bitcoin einen Stabilisierungsversuch
Bitcoin-Kurs unter 80.000 US-Dollar: Geopolitische Unsicherheit, neue Zollandrohungen und die Debatte um die künftige US-Geldpolitik (Foto: iStockphoto.com/Nastco) Foto: Nastco

Bitcoin-Kurs aktuell: Bitcoin setzt Wochenendverluste zunächst fort

Der Bitcoin-Kurs ist mit weiteren Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Der Kurs der weltweit größten Kryptowährung war am Wochenende stark eingebrochen, die Talfahrt setzte sich am Montagmorgen zunächst fort. Am Samstag verlor der Bitcoin-Kurs rund sieben Prozent, während der Kurs am Sonntag weitgehend stabil blieb. Der BTC-Kurs notierte bei etwa 78.000 US-Dollar.

Am Montagmorgen fiel der Bitcoin-Kurs dann noch tiefer um zeitweise annähernd 4,5 Prozent auf ein Tagestief von rund 74.567 US-Dollar – dem niedrigsten Stand seit dem Zollschock im April 2025. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoinkurs damit mehr als 15 Prozent an Wert verloren, vom Rekordhoch über 126.000 Dollar im November liegt der Bitcoin-Preis annähernd 40 Prozent tiefer.

Geopolitische Spannungen belasten den Bitcoin-Kurs

Der deutliche Rückgang beim Bitcoin-Kurs wird vor allem auf geopolitische Spannungen sowie neue Zollandrohungen zurückgeführt. Viele Anleger ziehen sich aus riskanten Anlagen zurück und suchen Schutz in klassischen Edelmetallen. Während Gold und Silber in den vergangenen Monaten deutlich zulegen konnten, wurden Kryptowährungen weiterhin nicht als sicherer Hafen wahrgenommen.

Belastend wirkt auf den Bitcoin-Kurs aktuell die Nervosität an den Märkten nach der hohen Volatilität vom Freitag. Händler verwiesen darauf, dass Investoren nach der langen Rally bei Edelmetallen und den Rekordständen an den Aktienmärkten Bewertungen neu prüfen. Auch chaotische Zustände an Rohstoffmärkten sowie Unsicherheit vor Unternehmensbilanzen und Konjunkturdaten drückten die Kurse ins Minus.

„Schädlicher Vertrauensverlust“: Bitcoin verliert deutlich an Wert

Der Preisverfall beim Bitcoin setzt sich bereits im vierten Monat fort. Bloomberg spricht von einer Verlustserie, die im Januar elf Prozent betrug – die längste Einbruchserie seit 2018. Caroline Mauron von Orbit Markets warnte: „Ein weiterer Rückgang unter die Höchststände von 2021 bei rund 70.000 US-Dollar würde einen schädlichen langfristigen Vertrauensverlust bedeuten.“ Auch andere Kryptowährungen stehen derzeit unter Druck: Ether stürzte um etwa vier Prozent ab, Solana um 1,6 Prozent.

Doch die Kryptowährungen starten inzwischen einen Stabilisierungsversuch, am frühen Nachmittag tendiert der Bitcoin aktuell über ein Prozent im Plus bei 77.800 Dollar.

Federal Reserve und Trump als Einflussfaktoren

Ein wichtiger Faktor für den Bitcoin-Kurs aktuell bleibt die Geldpolitik in den USA. Präsident Donald Trump nominierte Kevin Warsh als nächsten Chef der Federal Reserve. Sollte der Senat zustimmen, würde er Jerome Powell im Mai ablösen. Krypto-Fans hoffen, dass Warsh die Zinsen drücken könnte, denn niedrigere Zinsen machen alternative Anlageklassen wie den BTC-Kurs attraktiver. Doch Experten warnen: Die Inflation liegt weiterhin über der Zwei-Prozent-Marke und die Fed entscheidet nicht allein. Anleger sollten daher vorsichtig bleiben, denn der Bitcoinpreis bleibt extrem volatil.

Geopolitische Unsicherheit, neue Zollandrohungen und die Debatte um die künftige US-Geldpolitik haben für massiven Verkaufsdruck gesorgt. Gleichzeitig ziehen sich Investoren auch aus klassischen Sicherheitsanlagen wie Gold und Silber zurück. Die Hoffnung vieler Anleger liegt auf möglichen Zinssenkungen, doch Experten warnen vor übertriebenem Optimismus. Klar bleibt: Der BTC-Kurs ist extrem volatil, und schon kleine politische oder geldpolitische Signale können den Bitcoinpreis in beide Richtungen bewegen.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob das Niveau um 75.000 US-Dollar als Boden hält. Während einige Experten die Korrektur als gesunden Rücksetzer nach dem extremen Bullrun von 2025 sehen, raten andere zur Vorsicht. Der Fokus der Anleger verschiebt sich aktuell verstärkt auf traditionelle Werte wie Gold, solange die Unsicherheit über die künftige US-Wirtschaftspolitik anhält.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Spaß im Job: Muss Arbeit Freude bringen? Und kann das überhaupt langfristig gelingen?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Spaß im Job: Muss Arbeit Freude bringen? Und kann das überhaupt langfristig gelingen?
02.02.2026

Arbeit nimmt einen großen Teil unseres Lebens ein – doch viele zählen nur die Tage bis zum Wochenende. Muss ein Job wirklich Spaß...

Krebssterblichkeit in Deutschland sinkt bei Jüngeren und Mittleren
DWN
Panorama
Panorama Krebssterblichkeit in Deutschland sinkt bei Jüngeren und Mittleren
02.02.2026

In Deutschland sterben jüngere und mittelalte Menschen deutlich seltener an Krebs als noch vor 20 Jahren, zeigt eine aktuelle Auswertung...

Bitcoin-Kurs aktuell: Nach Kurssturz unter 80.000 US-Dollar startet Bitcoin einen Stabilisierungsversuch
DWN
Finanzen
Finanzen Bitcoin-Kurs aktuell: Nach Kurssturz unter 80.000 US-Dollar startet Bitcoin einen Stabilisierungsversuch
02.02.2026

Nach dem massiven Abverkauf am Wochenende und zum Start in den Montagshandel, versucht der Bitcoin-Kurs aktuell einen...

ADAC-Verkehrspräsident Hillebrand tritt nach Austrittswelle zurück
DWN
Unternehmen
Unternehmen ADAC-Verkehrspräsident Hillebrand tritt nach Austrittswelle zurück
02.02.2026

Nach massiven Austritten von rund 60.000 Mitgliedern legt ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand sein Amt nieder. In einer Mitteilung...

Schneller Recht bekommen: Reform für Verwaltungsgerichte geplant
DWN
Politik
Politik Schneller Recht bekommen: Reform für Verwaltungsgerichte geplant
02.02.2026

Bürger sollen künftig schneller zu einem Urteil kommen, wenn sie mit Ämtern streiten. Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) kündigt...

Israelische Medien: USA könnten Iran in Stunden oder Tagen angreifen
DWN
Politik
Politik Israelische Medien: USA könnten Iran in Stunden oder Tagen angreifen
02.02.2026

Ein israelischer Medienbericht warnt vor einem unmittelbar bevorstehenden US-Angriff auf Iran. Militärische Vorbereitungen, europäische...

Eurozone: Industriestimmung hellt sich auf – Einkaufsmanagerindex steigt nach Neunmonatstief
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Eurozone: Industriestimmung hellt sich auf – Einkaufsmanagerindex steigt nach Neunmonatstief
02.02.2026

Zu Beginn des neuen Jahres zeigt die Industrie in der Eurozone eine leichte Stabilisierung. Ein zentraler Stimmungsindikator legte im...

SpaceX IPO: Wie Musks Börsenpläne eine ganze Branche antreiben
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft SpaceX IPO: Wie Musks Börsenpläne eine ganze Branche antreiben
02.02.2026

Der geplante Börsengang von SpaceX entfacht Fantasien an den Kapitalmärkten. Noch bevor eine Aktie handelbar ist, treiben Erwartungen...