Suzuki V Strom 800: Der leise Verlierer im Kampf gegen China

Marktpositionierung: Warum die Suzuki V-Strom 800 unterschätzt wird

Ein Mittelklasse-Enduro mit solidem Technikpaket, ausgewogenem Motor und wettbewerbsfähigem Preis bleibt auf dem Markt überraschend unauffällig. Warum die Suzuki V-Strom 800 trotz überzeugender Eigenschaften kaum Beachtung findet, wirft Fragen an Marktmechanismen, Markenwahrnehmung und Kaufverhalten auf. Darüber berichten unsere Kollegen von Finance.si.

Die V-Strom ist unter Motorradfahrern seit Jahren ein etablierter Name. Sie reicht vom vielseitigen V-Strom 650, der vor rund zehn Jahren zu den meistverkauften Motorrädern Europas zählte, bis zur V-Strom 1050, die für vergleichsweise moderates Geld viele Eigenschaften bietet, für die deutsche Hersteller deutlich über 20.000 Euro verlangen. Dazwischen positioniert Suzuki die V-Strom 800, ein mittelgroßes Reiseenduro mit ungewöhnlichem, teilweise kantigem Design, das weder besonders leicht ist noch in einzelnen Disziplinen herausragt. Gerade diese Unauffälligkeit entpuppt sich im Alltag jedoch als Stärke. Nach mehreren Tagen im Fahrbetrieb zeigt sich, dass die V-Strom 800 nahezu alles beherrscht und das auf konstant hohem Niveau. Gleichzeitig liegt ihr Preis auf dem Niveau chinesischer Wettbewerber, die sich in Europa zunehmend als Synonym für günstige Motorräder etablieren. Dennoch bleibt die Nachfrage gering. Im vergangenen Jahr fanden lediglich 13 Exemplare einen Käufer, obwohl das Modell damit sogar das zweitmeistverkaufte Motorrad der Marke Suzuki war. Zum Vergleich: Das chinesische Modell CF Moto 800 MT kam allein auf 79 Zulassungen, gemeinsam mit der Variante 700 MT sogar auf über 100. Foto: Miloš Milač

Technik und Fahreigenschaften: Solide Basis statt Showeffekt

Als mittelgroßes Enduro in klarer Straßenauslegung rollt die Suzuki V-Strom 800 vorne auf einem 19 Zoll und hinten auf einem 17 Zoll großen Rad. Der Radstand beträgt 1515 Millimeter, die Sitzhöhe liegt bei 825 Millimetern. Der 20 Liter große Tank ermöglicht bei einem durchschnittlichen Verbrauch von rund fünf Litern eine Reichweite von etwa 400 Kilometern. Mit einem fahrfertigen Gewicht von rund 223 Kilogramm zählt sie zu den schwereren Modellen ihrer Klasse. Die Sitzposition ist aufrecht, Fußrasten und Lenker sind neutral positioniert, die Knie schmiegen sich gut an den Tank. Der einteilige Sitz ist ausreichend breit und komfortabel gepolstert, auch für längere Strecken. Die moderate Sitzhöhe macht das Motorrad zudem für Fahrerinnen und Fahrer mit geringerer Körpergröße gut beherrschbar. Foto: Miloš Milač

Die technische Ausstattung bleibt sachlich. Vorne arbeitet eine Upside-down-Gabel von Showa, hinten ein in der Federvorspannung manuell einstellbarer Stoßdämpfer, beide mit einem Federweg von 150 Millimetern. Die Bremsanlage besteht aus zwei 310 Millimeter großen Scheiben vorne und einer 260 Millimeter Scheibe hinten.

Motorcharakter und Elektronik: Ausgewogenheit als Konzept

Herzstück der Suzuki V-Strom 800 ist ein 776 Kubikzentimeter großer Reihenzweizylinder mit 270 Grad Hubzapfenversatz. Die Leistungsdaten wirken auf dem Papier zurückhaltend: 62 Kilowatt beziehungsweise 84 PS bei 8500 Umdrehungen sowie ein maximales Drehmoment von 78 Newtonmetern bei 6800 Umdrehungen. In der Praxis überzeugt der Motor jedoch durch gleichmäßige Kraftentfaltung und hohe Laufkultur. Dank des sogenannten Cross-Balancer-Systems arbeitet der Zweizylinder außergewöhnlich vibrationsarm. Das ermöglicht entspanntes Fahren auch in höheren Gängen, ohne häufiges Schalten. Beschleunigungen verlaufen gleichmäßig, Überholmanöver lassen sich meist mit einem Gangwechsel erledigen. Der Gasgriff spricht linear an, nahezu unabhängig von der Drehzahl. Der serienmäßige Quickshifter arbeitet unauffällig und präzise, insbesondere wenn der Fahrer vor dem Schaltvorgang kurz den Gasgriff entlastet. Die klare Straßenausrichtung zeigt sich auch im Fahrverhalten. In Kurven präsentiert sich die V-Strom 800 stabil, gutmütig und vorhersehbar. Foto: Miloš Milač

Die Windschutzscheibe bietet ordentlichen Schutz, ist höhenverstellbar, erfordert dafür allerdings Werkzeug, was im Alltag wenig praktikabel erscheint. Das Elektronikpaket umfasst drei Fahrprogramme, Traktionskontrolle, ABS, elektronisches Gas und Quickshifter. Die Systeme greifen feinfühlig ein und lassen sich während der Fahrt bedienen. Das TFT-Display ist übersichtlich gestaltet, Informationen sind auf einen Blick erfassbar, die Bedienung erfolgt logisch über Schalter am linken Lenker.

Preis, Wettbewerb und Deutschland-Bezug: Ein nüchterner Befund

Foto: Miloš Milač