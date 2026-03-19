Panorama

Forsa-Umfrage: Deutsche fordern mehr Förderung für grüne Technologien

Nachhaltige Technologien gewinnen für Deutschlands Wirtschaft zunehmend an Bedeutung. Viele Bürger sehen darin große Chancen für die Zukunft. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach stärkerer Unterstützung durch den Staat – doch wie groß ist der Handlungsdruck tatsächlich?
Autor
avtor
Markus Gentner
19.03.2026 08:28
Lesezeit: 1 min
Forsa-Umfrage: Deutsche fordern mehr Förderung für grüne Technologien
Mehrheit der Deutschen setzt auf Innovation und Umwelttechnik. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum setzen so viele Deutsche auf grüne Technologien?
  • Wie entwickelt sich die GreenTech-Branche seit 2010?
  • Wie repräsentativ sind die Ergebnisse der Umfrage?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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