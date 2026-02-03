Nato-Generalsekretär Rutte zu Besuch in Kiew

Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto nehmen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (r) und NATO-Generalsekretär Mark Rutte an einer Gedenkfeier am Denkmal für gefallene ukrainische Soldaten auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew, Ukraine, teil. (Foto: dpa) Foto: Uncredited