Politik

Nato-Generalsekretär Rutte zu Besuch in Kiew

Russlands Angriffe auf die Ukraine treffen erneut die Energieinfrastruktur. Hunderttausende Menschen stehen ohne Heizung und Strom da. Nato-Generalsekretär Rutte reist in die Ukraine, während Moskau vor den anstehenden Verhandlungen die kalten Wintertage nutzt, um den Druck auf die Bevölkerung zu erhöhen
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.02.2026 14:35
Lesezeit: 3 min
Nato-Generalsekretär Rutte zu Besuch in Kiew
Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto nehmen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (r) und NATO-Generalsekretär Mark Rutte an einer Gedenkfeier am Denkmal für gefallene ukrainische Soldaten auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew, Ukraine, teil. (Foto: dpa) Foto: Uncredited

Im Folgenden:

  • Warum Russland gezielt Energieinfrastruktur attackiert.
  • Welche Regionen in der Ukraine besonders betroffen sind.
  • Wie viele Raketen und Drohnen Moskau eingesetzt hat.

