Wirtschaft

Ifo: Europageschäft macht deutscher Autoindustrie Hoffnung

Das Geschäftsklima steigt leicht. Vor allem dank besserer Exporterwartungen auf dem Heimatkontinent. Die Lage ist aber weiter angespannt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.02.2026 13:23
Lesezeit: 1 min
Ifo: Europageschäft macht deutscher Autoindustrie Hoffnung
Der Autobauer Volkswagen will ab 2030 jährlich bis zu 15.000 Fahrzeuge am Standort Zwickau zerlegen und aufbereiten. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum die deutsche Autoindustrie weniger pessimistisch in die Zukunft blickt.
  • Weshalb der Euroraum als stützende Kraft für die Autobranche wirkt.

