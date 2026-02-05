Politik

New Start läuft aus: Nukleare Ordnung vor dem Zerfall

Der letzte große Vertrag zur Begrenzung von Atomwaffen ist Geschichte. Mit dem Auslaufen von New Start verlieren die USA und Russland das wichtigste Instrument der gegenseitigen Kontrolle. Gleichzeitig rüstet China auf, neue Waffensysteme entstehen, und das globale Gleichgewicht gerät ins Wanken.