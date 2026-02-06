Politik

US-Finanzminister Bessents Wandel unter Trump: Vom Stabilitätsfaktor zur politischen Figur

In Donald Trumps zweiter Amtszeit gerät die Rolle des US-Finanzministers zunehmend unter politischen Druck. Wie zeigt sich dieser Wandel konkret in Aussagen, Entscheidungen und im Umgang mit internationalen Partnern?