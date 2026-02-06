Politik

US-Finanzminister Bessents Wandel unter Trump: Vom Stabilitätsfaktor zur politischen Figur

In Donald Trumps zweiter Amtszeit gerät die Rolle des US-Finanzministers zunehmend unter politischen Druck. Wie zeigt sich dieser Wandel konkret in Aussagen, Entscheidungen und im Umgang mit internationalen Partnern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.02.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
US-Finanzminister Bessents Wandel unter Trump: Vom Stabilitätsfaktor zur politischen Figur
Der US-Finanzminister Scott Bessent passt sich unter Präsident Trump zunehmend dessen politischem Kurs an und verliert dabei an internationaler Glaubwürdigkeit (Foto: dpa) Foto: Gian Ehrenzeller

Im Folgenden:

  • Warum US-Finanzminister Bessent von Stabilisator zur kontroversen politischen Figur wird.
  • Wie Bessents zunehmend polarisierende Aussagen die Glaubwürdigkeit der US-Wirtschaftspolitik gefährden.
  • Welche Konsequenzen der Wandel im US-Finanzministerium für Europa und Deutschland bedeutet.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

DIW-Studie: Vermögensteuer könnte 147 Milliarden Euro bringen – Unter Bedingungen
DWN
Finanzen
Finanzen DIW-Studie: Vermögensteuer könnte 147 Milliarden Euro bringen – Unter Bedingungen
06.02.2026

Die Wiedereinführung einer Vermögensteuer könnte dem Staat nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) bis...

Industrieproduktion in Deutschland bricht überraschend ein: Autoindustrie belastet deutlich
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Industrieproduktion in Deutschland bricht überraschend ein: Autoindustrie belastet deutlich
06.02.2026

Nach drei Monaten mit Zuwächsen kommt für die deutsche Industrie ein unerwarteter Dämpfer: Im Dezember fällt die Produktion deutlich...

US-Finanzminister Bessents Wandel unter Trump: Vom Stabilitätsfaktor zur politischen Figur
DWN
Politik
Politik US-Finanzminister Bessents Wandel unter Trump: Vom Stabilitätsfaktor zur politischen Figur
06.02.2026

In Donald Trumps zweiter Amtszeit gerät die Rolle des US-Finanzministers zunehmend unter politischen Druck. Wie zeigt sich dieser Wandel...

Deutsche Exporte überraschend im Plus: Starker Dezember sorgt für Jahresendspurt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche Exporte überraschend im Plus: Starker Dezember sorgt für Jahresendspurt
06.02.2026

Unerwarteter Rückenwind zum Jahresende: Dank eines starken Dezembers sind die deutschen Exporte 2025 erstmals seit zwei Jahren wieder...

Amazon-Aktie unsicher: Rieseninvestitionen in KI birgen Risiken
DWN
Unternehmen
Unternehmen Amazon-Aktie unsicher: Rieseninvestitionen in KI birgen Risiken
06.02.2026

Die Tech-Giganten liefern sich derzeit ein Wettrennen um KI-Infrastruktur – und die Summen werden immer größer. Amazon will ebenfalls...

48-Stunden-Woche: Mehrheit der Deutschen lehnt längere Arbeitszeit ab
DWN
Panorama
Panorama 48-Stunden-Woche: Mehrheit der Deutschen lehnt längere Arbeitszeit ab
06.02.2026

Die Mehrheit der Deutschen will keine 48-Stunden-Woche und lehnt längere Arbeitszeiten ab. Vollzeit mit 35 bis 40 Wochenstunden bleibt das...

Entwicklung am Energiemarkt: Gaspreise in Europa sinken deutlich
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Entwicklung am Energiemarkt: Gaspreise in Europa sinken deutlich
06.02.2026

Die europäischen Gaspreise sinken spürbar, obwohl die Speicherstände niedrig bleiben und geopolitische Risiken weiterhin vorhanden sind....

US-Börsen: Amazon-Aktie bricht zweistellig ein – hohe Ausgaben überschatten starke Ergebnisse
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Amazon-Aktie bricht zweistellig ein – hohe Ausgaben überschatten starke Ergebnisse
05.02.2026

Amazon übertraf im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten, schockiert jedoch mit dem Plan, die Rekordsumme von 200 Milliarden...