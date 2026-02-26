Politik

Umfrage Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: SPD rückt an CDU ran

Laut einer Umfrage zeichnet sich ein Trend ab: Die SPD hat aufgeholt. Noch führt die CDU, doch jetzt trennt die Parteien nur noch ein Prozentpunkt. Die AfD gewinnt ebenfalls einen Prozentpunkt und liegt bei 19 Prozent - und das einen Monat vor der Wahl.