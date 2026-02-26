Wirtschaft

Rohstoffkrieg um Seltene Erden: China, Russland und Trumps Griff nach Grönland

Rohstoffe sind längst mehr als Wirtschaftsgüter – sie werden zu politischen Druckmitteln. Ob Grönland, Taiwan oder die Ukraine: Weltmächte sichern sich strategische Materialien für Militär und Hightech. Doch was passiert, wenn ganze Industrien plötzlich am Tropf geopolitischer Rivalen hängen?