Technologie

Fusionsenergie: Stromfresser KI - Kernfusion als Rettung?

Tech-Welt und Politik trafen sich in den vergangenen Tagen in Indien zum KI-Gipfel. Dabei ging es auch um die Frage, wie der wachsende Strombedarf für die energiehungrige KI gedeckt werden soll. Könnte Kernfusion die Lücke füllen?