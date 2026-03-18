Finanzen

Cum-Ex-Skandal: Deutsche Bank zahlt 29 Millionen an Fiskus

Im Cum-Ex-Skandal übernimmt die Deutsche Bank einen Teil der Steuerschuld für zwei Fonds. Damit ist dieses Thema aber für Deutschlands größte Bank noch nicht erledigt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
18.03.2026 13:03
Lesezeit: 1 min
Cum-Ex-Skandal: Deutsche Bank zahlt 29 Millionen an Fiskus
Bei Cum-Ex-Deals von Banken und Investmentgesellschaften entstand dem deutschen Staat ein Steuerschaden von geschätzt mindestens zehn Milliarden Euro. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum die Deutsche Bank 29 Millionen Euro im Cum-Ex-Skandal an den Fiskus zahlt.
  • Weshalb die Einigung für Deutschlands größte Bank nur ein erster Schritt bleibt.
  • Welche weiteren Cum-Ex-Ermittlungen die Deutsche Bank im Geschäftsbericht offenlegt.

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