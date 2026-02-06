Politik

US-Rohstoffpolitik unter Druck: J.D. Vance spricht über neue Ansätze bei seltenen Erden

Die USA prüfen angesichts ihrer Abhängigkeit von China bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen neue außenwirtschaftliche Optionen. Wie realistisch sind gemeinsame Ansätze mit Europa und anderen Partnern angesichts politischer Spannungen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.02.2026 16:00
Lesezeit: 3 min
US-Rohstoffpolitik unter Druck: J.D. Vance spricht über neue Ansätze bei seltenen Erden
US-Vizepräsident J.D. Vance wirbt für eine engere Abstimmung mit Europa und weiteren Partnern, um die Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen zu verringern (Foto: dpa) Foto: Str

Im Folgenden:

  • Warum die USA einen koordinierten Markt für kritische Rohstoffe anstreben.
  • Weshalb J.D. Vance trotz transatlantischer Spannungen auf internationale Rohstoff-Kooperation setzt.
  • Welche strategische Bedeutung der US-Rohstoffpolitik für die deutsche Industrie zukommt.

