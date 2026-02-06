Politik

Hubig in Den Haag: Heikle Mission zwischen US-Sanktionen und Völkerrecht

Nach US-Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof steht Justizministerin Stefanie Hubig in Den Haag vor einer heiklen Aufgabe. Sie betont die Einhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen Deutschlands und muss zugleich kritische Fragen zu Standfestigkeit und geopolitischen Spannungen beantworten – zwischen Strafgerichtshof, Gerichtshof und „Software made in Germany“.