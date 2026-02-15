Technologie

KI-Einsatz in Unternehmen: Warum die Wirtschaft bislang nur punktuell profitiert

Künstliche Intelligenz gilt als möglicher Hebel für höhere Produktivität in Unternehmen und Volkswirtschaften, doch ihr gesamtwirtschaftlicher Effekt bleibt bislang umstritten. Entwickelt sich KI tatsächlich zum tragenden Wachstumstreiber der Wirtschaft oder liegen Nutzen und Ertrag weiter auseinander als viele Erwartungen vermuten?