Wirtschaft

Rüstungsexporte: Bundesregierung genehmigt 12 Milliarden Euro – Kritik an Golfregion-Geschäften

Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte im Umfang von rund 12 Milliarden Euro genehmigt – leicht weniger als in den Vorjahren. Rund 90 Prozent gingen an EU- und NATO-Staaten sowie enge Partner. Gleichzeitig wächst die Kritik an möglichen Lieferungen in die Golfregion, die wegen Menschenrechtsbedenken besonders umstritten sind.
Rüstungsexporte: Bundesregierung genehmigt 12 Milliarden Euro – Kritik an Golfregion-Geschäften
Mitarbeiter bei Rheinmetall arbeiten an einer Kanone für den Kampfpanzer Leopard 2A4 (Foto: dpa). Foto: Philipp Schulze

  • Warum deutsche Rüstungsexporte 2025 auf 12 Milliarden Euro gesunken sind.
  • Weshalb 90 Prozent der deutschen Waffenlieferungen an NATO- und EU-Staaten gehen.
  • Welche Bedenken gegen Rüstungsgeschäfte mit Golfstaaten bestehen.

