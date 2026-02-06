Wirtschaft

Rüstungsexporte: Bundesregierung genehmigt 12 Milliarden Euro – Kritik an Golfregion-Geschäften

Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte im Umfang von rund 12 Milliarden Euro genehmigt – leicht weniger als in den Vorjahren. Rund 90 Prozent gingen an EU- und NATO-Staaten sowie enge Partner. Gleichzeitig wächst die Kritik an möglichen Lieferungen in die Golfregion, die wegen Menschenrechtsbedenken besonders umstritten sind.