EU-Emissionshandel ETS: Brüssel lockert Regeln für die Industrie

Die Europäische Kommission bereitet Anpassungen am EU-Emissionshandel ETS vor. Nach Informationen des Handelsblatts sollen kostenlose Emissionszertifikate länger vergeben werden als bislang vorgesehen. Gleichzeitig sollen die Auktionen von Zertifikaten später enden. Hintergrund ist massiver Druck energieintensiver Unternehmen auf die Politik in Brüssel.
Nataša Koražija
09.02.2026 18:00
Lesezeit: 4 min
Es ist noch nicht klar, wie radikal der EHS-Mechanismus von Brüssel gelockert wird, aber sowohl das ETS als auch die CBAM werden die wichtigsten Instrumente der europäischen Politik bleiben. (Foto: dpa) Foto: Bernd Thissen

Im Folgenden:

  • Warum die EU-Kommission die Regeln des Emissionshandels für energieintensive Industrien lockert.
  • Welche Übergangsfristen für kostenlose CO₂-Zertifikate verlängert werden sollen.
  • Weshalb deutsche Unternehmen wie BASF und Evonik massive Wettbewerbsnachteile befürchten.

Nataša Koražija

Zum Autor:

Nataša Koražija ist leitende Journalistin und Redakteurin bei der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance und hat sich auf die Bereiche Energie, Umwelt, Infrastruktur und Logistik spezialisiert. 

