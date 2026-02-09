Wirtschaft

Netzpaket 2026: Heftige Kritik an Reiches Ökostrom-Reform

Wirtschaftsministerin Reiche will den Netzausbau und die Erneuerbaren Energien synchronisieren, um Kosten zu senken. Doch die Pläne stoßen auf massiven Widerstand: Während das Ministerium auf Effizienz setzt, warnen Kritiker vor einer Blockade der Energiewende.
09.02.2026 11:44
Netzpaket 2026: Heftige Kritik an Reiches Ökostrom-Reform
Wirtschaftsministerin Reiche plant eine bessere Synchronisation von Stromnetzen und erneuerbaren Energien, um Engpässe zu vermeiden und Kosten für Verbraucher zu senken (Foto: dpa). Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum das Wirtschaftsministerium den Ausbau von Ökostrom und Stromnetzen neu koordinieren will.
  • Wie Ministerin Reiche mit dem "Netzpaket 2026" Milliarden an Entschädigungskosten einsparen möchte.
  • Welche Konsequenzen der geplante "Redispatchvorbehalt" für Wind- und Solaranlagen bedeutet.

