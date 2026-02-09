Wirtschaft

Expo 2035 in Berlin-Brandenburg: Ost-Wirtschaft fordert Weltausstellung

Die ostdeutsche Wirtschaft macht mobil: 15 Industrie- und Handelskammern fordern die Ausrichtung der Expo 2035 in der Hauptstadtregion. Ein solcher internationaler Impuls soll nicht nur Berlin und Brandenburg, sondern den gesamten Wirtschaftsstandort Ostdeutschland durch einen massiven Innovationsschub nachhaltig stärken.
09.02.2026 13:13
Expo 2035 in Berlin-Brandenburg: Ost-Wirtschaft fordert Weltausstellung
Ein humanoider Roboter tritt bei einer Tanzvorführung auf der Expo 2025 der chinesischen Kultur- und Tourismusindustrie auf. Die Expo 2035 findet in Berlin-Brandenburg statt (Foto: dpa). Foto: Wu Zhizun

Im Folgenden:

  • Warum fünfzehn Industrie- und Handelskammern die Expo 2035 in Berlin-Brandenburg fordern.
  • Wie eine Weltausstellung zweistelliges Milliardenwachstum für Deutschland generieren könnte.
  • Welche Herausforderungen trotz wirtschaftlicher Chancen für die Expo-Bewerbung bestehen.

