Politik

BSW klagt in Karlsruhe: Antrag auf Neuauszählung der Bundestagswahl

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sucht die Entscheidung in Karlsruhe. Wie die Partei ankündigte, wird sie am 18. Februar Beschwerde gegen das Wahlergebnis einreichen, um nachträglich den Einzug in den Bundestag zu erreichen. Der Ausgang des Verfahrens am Bundesverfassungsgericht ist ungewiss, doch die Sprengkraft ist enorm: Ein Erfolg der Kläger könnte die aktuelle Mehrheitsbildung der Bundesregierung unter Kanzler Merz hinfällig machen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.02.2026 15:46
Lesezeit: 3 min
Das Bündnis Sahra Wagenknecht will mit einer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eine Neuauszählung erreichen, nachdem die Partei mit 4,981 Prozent knapp scheiterte (Foto: dpa). Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum BSW nach knappem Scheitern bei der Bundestagswahl in Karlsruhe klagt.
  • Weshalb ein Erfolg der Klage die aktuelle Regierungsmehrheit unter Kanzler Merz gefährden könnte.
  • Welche drei Arten von Zählfehlern die Partei bei der Stimmenauszählung identifiziert hat.

