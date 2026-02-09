Politik

BSW klagt in Karlsruhe: Antrag auf Neuauszählung der Bundestagswahl

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sucht die Entscheidung in Karlsruhe. Wie die Partei ankündigte, wird sie am 18. Februar Beschwerde gegen das Wahlergebnis einreichen, um nachträglich den Einzug in den Bundestag zu erreichen. Der Ausgang des Verfahrens am Bundesverfassungsgericht ist ungewiss, doch die Sprengkraft ist enorm: Ein Erfolg der Kläger könnte die aktuelle Mehrheitsbildung der Bundesregierung unter Kanzler Merz hinfällig machen.