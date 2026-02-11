Wirtschaft

Deutsche Wirtschaft: Krisen kosten Deutschland fast 1.000 Milliarden Euro

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Zoll-Streit: Seit 2020 reiht sich eine Krise an die andere. Das kommt die deutsche Wirtschaft teuer zu stehen. Die Einbußen stellen frühere Krisen in den Schatten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.02.2026 14:54
Lesezeit: 1 min
Deutsche Wirtschaft: Krisen kosten Deutschland fast 1.000 Milliarden Euro
Die ökonomischen Kosten der Dauerkrisen der vergangenen Jahre für Deutschland summieren sich nach IW-Schätzungen inzwischen auf fast eine Billion Euro. (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum die deutschen Wirtschaftseinbußen auf eine Billion Euro steigen.
  • Warum die Wirtschaft stärker belastet ist als in früheren Krisen.
  • Zu welchen Wertschöpfungsverlusten die dauerhafte Stagnation führt.

