US-Börsen: US-Börsen schließen uneinheitlich: Dow Jones trotzt den Verlusten im Technologiesektor

US-Börsen schließen uneinheitlich: Dow Jones trotzt den Verlusten im Technologiesektor

Der Handelsdienstag an den US-Aktienmärkten endete für die wichtigsten Indizes mit Verlusten, ungeachtet der Versuche zu Tagesbeginn, neue Höchststände zu erreichen. Obwohl der Softwaresektor im Tagesverlauf Unterstützung bot, reichte dies nicht aus, um den Nasdaq und den S&P 500 im grünen Bereich zu halten.
10.02.2026
Zum Ende des US-Börsentages fiel der S&P 500 Index um 0,33 Prozent und schloss bei 6941 Punkten. Der Nasdaq 100 und der Nasdaq Composite fielen um 0,56 Prozent bzw. 0,59 Prozent, da die Technologiegiganten Nvidia und Alphabet an Boden verloren.

Der Dow Jones Industrial Average stieg am Dienstag hingegen um 0,10 Prozent und erreichte damit den dritten Tag in Folge einen Rekordschlussstand.

Am Markt herrscht eine gewisse Zurückhaltung vor den in der zweiten Wochenhälfte anstehenden Inflations- und Arbeitsmarktberichten. „Die Marktteilnehmer wollen vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag keine großen neuen Positionen eingehen“, kommentierte Joe Mazzola, Stratege bei Charles Schwab.

Der Verbraucher ist müde, aber der Markt erwartet Entlastung

Aktuelle Daten des US-Handelsministeriums zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze im Dezember unerwartet stagnierten (0,0 Prozent Wachstum), obwohl der Markt eine Fortsetzung des im November verzeichneten Wachstums von 0,6 Prozent erwartet hatte. Das Einzelhandelsvolumen deutet auf eine Ermüdung der Verbraucher hin – in acht von 13 Kategorien gab es einen Rückgang, da die Haushalte ihre Ausgaben für Kraftfahrzeuge und andere teure langlebige Güter einschränkten.

„Der private Konsum hat sich dem niedrigen Verbrauchervertrauen angeglichen, und das nicht im positiven Sinne“, merkte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Northlight Asset Management, an. Trotz der Schwäche änderten diese Zahlen nach Ansicht von Strategen nichts an den Aussichten auf Zinssenkungen der Federal Reserve – der Terminmarkt setzt weiterhin darauf, dass der nächste Lockerungsschritt auf der Sitzung am 17. Juni erfolgen wird.

Strategen: Verkaufspanik im Softwaresektor hat günstige Kaufgelegenheit geschaffen

Nach wochenlangen Rückgängen feierten die Aktien des US-Softwaresektors am Dienstag ein starkes Comeback. Strategen von JPMorgan und Morgan Stanley verteidigten den Sektor zu Beginn des Handelstages und stellten fest, dass die Angst vor den disruptiven Auswirkungen der künstlichen Intelligenz die Aktienkurse ungerechtfertigt tief gedrückt habe.

Nach Einschätzung der Analysten hat der Markt die düstersten Szenarien eingepreist, die kurzfristig jedoch unwahrscheinlich sind. Sie rieten Anlegern, zu hochwertigen Softwareaktien zurückzukehren und Positionen in Unternehmen wie CrowdStrike, ServiceNow und Microsoft auszubauen. Das Vertrauen in den Sektor wurde auch durch die stärker als erwartet ausgefallenen Geschäftsergebnisse der Cloud-Plattform Datadog gestärkt, die die Aktie um fast 14 Prozent steigen ließen und andere Giganten wie Oracle (+2,11 Prozent) und Figma (+8,90 Prozent) mitzogen.

Während sich der Softwaresektor erholt, bleiben andere Marktbereiche angespannt: Die Nvidia-Aktie steht aufgrund von Handelsbeschränkungen unter Druck, und Bitcoin versucht nach dem Fall unter die Marke von 61.000 US-Dollar Boden zu fassen.

Auf Ebene der Einzelaktien gab es heftige Bewegungen

Obwohl die großen Indizes am Dienstag in der Nähe ihrer Rekordstände verharrten, bestrafte die Berichtssaison diejenigen Unternehmen hart, die ihre Prognosen verfehlten:

Der Fokus der Anleger verlagert sich nun auf den Arbeitsmarktbericht am Mittwoch und den Verbraucherpreisindex (CPI) am Freitag, die eine endgültige Bestätigung über den weiteren Kurs der Zinssätze liefern dürften.

