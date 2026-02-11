Politik

Neuwahlen Ukraine: Selenskyj könnte Präsidentenwahl für 15. Mai ansetzen

Die USA wollen ein schnelles Ende des Ukraine-Kriegs: Einem Bericht der Financial Times zufolge könnte Präsident Selenskyj die Flucht nach vorn antreten. Die Forderung nach einer Präsidentenwahl in der Ukraine stammt ursprünglich aus Moskau, weil Selenskyj kein legitimer Ansprechpartner sei.