Politik

Neuwahlen Ukraine: Selenskyj könnte Präsidentenwahl für 15. Mai ansetzen

Die USA wollen ein schnelles Ende des Ukraine-Kriegs: Einem Bericht der Financial Times zufolge könnte Präsident Selenskyj die Flucht nach vorn antreten. Die Forderung nach einer Präsidentenwahl in der Ukraine stammt ursprünglich aus Moskau, weil Selenskyj kein legitimer Ansprechpartner sei.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.02.2026 13:47
Lesezeit: 1 min
Neuwahlen Ukraine: Selenskyj könnte Präsidentenwahl für 15. Mai ansetzen
Selenskyj könnte am 24. Februar, dem vierten Jahrestag der russischen Invasion, die Wahl ausrufen. (Foto: dpa) Foto: Mindaugas Kulbis

Im Folgenden:

  • Warum Selenskyj laut Financial Times eine Präsidentenwahl für den 15. Mai plant.
  • Weshalb die USA Druck auf Kiew ausüben, den Krieg bis zum Sommer zu beenden.
  • Wie ein schneller Wahltermin Selenskyjs Wiederwahl-Chancen beeinflussen könnte.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Neuwahlen Ukraine: Selenskyj könnte Präsidentenwahl für 15. Mai ansetzen
DWN
Politik
Politik Neuwahlen Ukraine: Selenskyj könnte Präsidentenwahl für 15. Mai ansetzen
11.02.2026

Die USA wollen ein schnelles Ende des Ukraine-Kriegs: Einem Bericht der Financial Times zufolge könnte Präsident Selenskyj die Flucht...

Epstein Files: Von Adel bis Politik - das „Wer ist wer“ der Epstein-Akten
DWN
Politik
Politik Epstein Files: Von Adel bis Politik - das „Wer ist wer“ der Epstein-Akten
11.02.2026

Royals, Regierungsmitglieder und Diplomaten: Das Netzwerk des US-Multimillionärs und Sexualstraftäters Jeffrey Epstein umspannte die Welt...

Polizeieinsatz in Grünheide: Tesla gegen IG Metall
DWN
Unternehmen
Unternehmen Polizeieinsatz in Grünheide: Tesla gegen IG Metall
11.02.2026

Wenige Wochen vor der Betriebsratswahl kommt es im Werk von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide zu einem Eklat. Damit spitzt sich der...

Stahlhütte HKM soll bleiben - aber starker Stellenabbau
DWN
Unternehmen
Unternehmen Stahlhütte HKM soll bleiben - aber starker Stellenabbau
11.02.2026

Salzgitter will die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) schon bald komplett übernehmen. Der größte Anteilseigner Thyssenkrupp Steel ist...

Steuererklärung 2025: Wie Sie außergewöhnliche Belastungen richtig nutzen
DWN
Finanzen
Finanzen Steuererklärung 2025: Wie Sie außergewöhnliche Belastungen richtig nutzen
11.02.2026

Die Steuererklärung bietet mehr Sparpotenzial, als viele vermuten. Wer außergewöhnliche Belastungen korrekt angibt, kann seine...

„Europa fällt zurück“: Bündnis richtet Appell vor EU-Gipfel
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft „Europa fällt zurück“: Bündnis richtet Appell vor EU-Gipfel
11.02.2026

Mit dem Erstarken Chinas und dem Kurs von Donald Trump wächst der Druck auf Europa. Vor einem EU-Gipfel warnen Unternehmen vor Bedrohungen...

Wacker Neuson-Aktie: Margenziel verfehlt, moderates Wachstum erwartet
DWN
Finanzen
Finanzen Wacker Neuson-Aktie: Margenziel verfehlt, moderates Wachstum erwartet
11.02.2026

Bei Wacker Neuson hat die gescheiterte Doosan Bobcat-Übernahme belastet. Im Schlussquartal drückten Kosten im Zusammenhang mit den dann...

Nato-Mission: London will 1.000 Soldaten zusätzlich nach Norwegen verlegen
DWN
Politik
Politik Nato-Mission: London will 1.000 Soldaten zusätzlich nach Norwegen verlegen
11.02.2026

Der Konflikt um Grönland führt zu mehr Aufmerksamkeit für die Verteidigung der Arktis. Nun kündigt Großbritannien eine weitere...