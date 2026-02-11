Wirtschaft

Energiepreise unter Druck: KI-Rechenzentren treiben US-Strompreise in die Höhe

Der Ausbau von KI-Rechenzentren treibt den Stromverbrauch in den USA nach oben und erhöht regional die Strompreise. Wie stark verändert der Energiehunger der KI-Industrie Strommarkt und Infrastruktur wirklich?