Finanzen

DAX-Kurs kann 25.000 Punkte nicht halten: Siemens sorgt kurz für Hoffnung – doch die Dynamik verpufft

Der DAX-Kurs ist im Donnerstagshandel nur kurzzeitig über die Marke von 25.000 Punkten gesprungen. Nach einem kurzen Aufschwung durch Siemens bröckelten die Gewinne bis zum Handelsschluss wieder ab. Gleichzeitig schwächeln die US-Börsen und einzelne Aktien geraten stark unter Druck. Droht neue Unsicherheit für Anleger?