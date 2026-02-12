Politik

Nato-Treffen: USA senden versöhnliche Signale – Debatte über gemeinsame EU-Schulden zur Verteidigung

Beim Nato-Treffen in Brüssel zeigen sich die USA plötzlich versöhnlich, Europa erhöht massiv seine Verteidigungsausgaben und die Debatte über gemeinsame EU-Schulden zur Verteidigung gewinnt an Schärfe. Gleichzeitig laufen Militärübungen und Personalentscheidungen mit Signalwirkung. Steht das Nato-Bündnis vor einer strategischen Neuordnung?
12.02.2026 12:42
Nato-Treffen: USA senden versöhnliche Signale – Debatte über gemeinsame EU-Schulden zur Verteidigung
Nato-Generalsekretär Mark Rutte: Vor der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) sendet das Nato-Treffen klare Signale (Foto: dpa). Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum loben die USA plötzlich Europas Verteidigungskurs?
  • Wie verändert das Nato-Treffen die Lastenteilung im Bündnis?
  • Welche Rolle spielen 153 Milliarden Euro bis 2029?

