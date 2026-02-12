Politik

Nato-Treffen: USA senden versöhnliche Signale – Debatte über gemeinsame EU-Schulden zur Verteidigung

Beim Nato-Treffen in Brüssel zeigen sich die USA plötzlich versöhnlich, Europa erhöht massiv seine Verteidigungsausgaben und die Debatte über gemeinsame EU-Schulden zur Verteidigung gewinnt an Schärfe. Gleichzeitig laufen Militärübungen und Personalentscheidungen mit Signalwirkung. Steht das Nato-Bündnis vor einer strategischen Neuordnung?