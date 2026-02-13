Wirtschaft

Bauwirtschaft in Europa vor Aufschwung: Deutschland hinkt beim Wohnungsbau hinterher

Während die europäische Bauwirtschaft vor einer deutlichen Wachstumsphase steht, bleibt die Lage in der Bundesrepublik angespannt. Experten prognostizieren für den deutschen Wohnungsbau, dass die Talsohle erst im Laufe dieses Jahres durchschritten wird. Der Kontrast zwischen dem kontinentalen Boom und der heimischen Stagnation stellt Investoren und Projektentwickler vor neue Herausforderungen.