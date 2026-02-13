Wirtschaft

Bauwirtschaft in Europa vor Aufschwung: Deutschland hinkt beim Wohnungsbau hinterher

Während die europäische Bauwirtschaft vor einer deutlichen Wachstumsphase steht, bleibt die Lage in der Bundesrepublik angespannt. Experten prognostizieren für den deutschen Wohnungsbau, dass die Talsohle erst im Laufe dieses Jahres durchschritten wird. Der Kontrast zwischen dem kontinentalen Boom und der heimischen Stagnation stellt Investoren und Projektentwickler vor neue Herausforderungen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
13.02.2026 11:28
Lesezeit: 1 min
Bauwirtschaft in Europa vor Aufschwung: Deutschland hinkt beim Wohnungsbau hinterher
Blick auf die Baustelle des ersten öffentlichen Gebäudes mit Carbonbeton vor beginn des Besuchs der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (Foto: dpa). Foto: Robert Michael

Im Folgenden:

  • Warum die europäische Bauwirtschaft einen Aufschwung erlebt, während Deutschland stagniert.
  • Welche Wachstumsprognose Experten für den europäischen Bausektor bis 2028 vorhersagen.
  • Weshalb die Zahl der Wohnungsfertigstellungen in Deutschland erst ab 2027 wieder steigen wird.

