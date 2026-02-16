Finanzen

Dax aktuell: Deutsche Leitindex nimmt 25.000-Punkte-Marke zum Wochenstart ins Visier

Nach einer volatilen Vorwoche startet der deutsche Aktienmarkt mit vorsichtigem Optimismus in die neue Handelswoche. Während die US-Börsen feiertagsbedingt pausieren, testet der Dax erneut die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Trotz der Ruhe an den internationalen Märkten sorgen Analystenkommentare zur KI-Disruption und Übernahmepläne im Schifffahrtssektor für Bewegung bei Einzelwerten wie Flatexdegiro, Hellofresh und Hapag-Lloyd.