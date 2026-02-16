Finanzen

Dax aktuell: Deutsche Leitindex nimmt 25.000-Punkte-Marke zum Wochenstart ins Visier

Nach einer volatilen Vorwoche startet der deutsche Aktienmarkt mit vorsichtigem Optimismus in die neue Handelswoche. Während die US-Börsen feiertagsbedingt pausieren, testet der Dax erneut die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Trotz der Ruhe an den internationalen Märkten sorgen Analystenkommentare zur KI-Disruption und Übernahmepläne im Schifffahrtssektor für Bewegung bei Einzelwerten wie Flatexdegiro, Hellofresh und Hapag-Lloyd.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.02.2026 11:05
Lesezeit: 1 min
Dax aktuell: Deutsche Leitindex nimmt 25.000-Punkte-Marke zum Wochenstart ins Visier
Der deutsche Leitindex nähert sich vorsichtig der psychologisch wichtigen Marke, während Einzelwerte wie Flatexdegiro und Hapag-Lloyd durch Analysten und Übernahmepläne bewegt werden (Foto: dpa). Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum Anleger verstärkt von KI-Aktien in etablierte Blue Chips umschichten.
  • Wie der Dax ohne US-Impulse die 25.000-Punkte-Marke anvisiert.
  • Weshalb Flatexdegiro nach Analysten-Abstufung über fünf Prozent einbricht.

X

Dax aktuell: Deutsche Leitindex nimmt 25.000-Punkte-Marke zum Wochenstart ins Visier
DWN
Finanzen
Finanzen Dax aktuell: Deutsche Leitindex nimmt 25.000-Punkte-Marke zum Wochenstart ins Visier
16.02.2026

Nach einer volatilen Vorwoche startet der deutsche Aktienmarkt mit vorsichtigem Optimismus in die neue Handelswoche. Während die...

