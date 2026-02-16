Wirtschaft

Zukunft der E-Mobilität: IG Metall kämpft um ACC-Batteriezellenwerk in Kaiserslautern

Trotz des Investitionsstopps durch das Joint Venture ACC kämpft die IG Metall um den Erhalt des Batteriezellenwerks in Kaiserslautern. Gewerkschaftschef Jörg Köhlinger fordert eine „Koalition der Willigen“, um 2.000 Arbeitsplätze zu sichern und die Abhängigkeit von externen Zulieferern zu verhindern. Angesichts der Krise bei der Opel-Mutter Stellantis drängt die Gewerkschaft zudem auf klare Zukunftskonzepte für Standorte wie Rüsselsheim.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.02.2026 12:26
Lesezeit: 1 min
Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied der IG Metall, spricht auf der IG Metall Jahreskonferenz (Foto: dpa). Foto: Hannes P Albert

Im Folgenden:

  • Warum Gewerkschafter ein Batteriezellenwerk in Kaiserslautern als alternativlos betrachten.
  • Wie der Investitionsstopp bei ACC die Zukunft der deutschen E-Mobilität gefährdet.
  • Weshalb die IG Metall um 2.000 Arbeitsplätze und technologische Unabhängigkeit kämpft.

