Wirtschaft

Zukunft der E-Mobilität: IG Metall kämpft um ACC-Batteriezellenwerk in Kaiserslautern

Trotz des Investitionsstopps durch das Joint Venture ACC kämpft die IG Metall um den Erhalt des Batteriezellenwerks in Kaiserslautern. Gewerkschaftschef Jörg Köhlinger fordert eine „Koalition der Willigen“, um 2.000 Arbeitsplätze zu sichern und die Abhängigkeit von externen Zulieferern zu verhindern. Angesichts der Krise bei der Opel-Mutter Stellantis drängt die Gewerkschaft zudem auf klare Zukunftskonzepte für Standorte wie Rüsselsheim.