Politik

Europas nukleares Dilemma: Zwischen Paris und Washington

Wirtschaftlich ist Europa ein Riese, militärisch jedoch – gerade im nuklearen Bereich – noch immer ein Juniorpartner der USA. Kanzler Merz will das nun ändern und die Verhandlungen über einen europäischen Atomschirm vorantreiben. Wir klären die Hintergründe: Warum die nukleare Autonomie die größte Herausforderung der kommenden Jahrzehnte ist und welche Hürden Berlin und Paris jetzt überwinden müssen.