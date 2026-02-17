Wirtschaft

Niedrige Gasspeicher-Füllstände: Grüne kritisieren Ministerin Reiche – kommt die strategische Gasreserve?

Deutschlands Gasspeicher-Füllstände sind ungewöhnlich niedrig, während der Winter andauert und politische Debatten an Schärfe gewinnen. Forderungen nach klaren Strategien, besseren Rahmenbedingungen und einer strategischen Gasreserve werden lauter.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
17.02.2026 15:03
Lesezeit: 3 min
Gasspeicher-Füllstände: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in der Kritik (Foto: dpa). Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum sind die Gasspeicher-Füllstände aktuell so niedrig?
  • Wie bewertet die Bundesregierung die Versorgungslage?
  • Welche Rolle spielt die strategische Gasreserve künftig?

