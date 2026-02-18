Panorama

Störung: Deutsche Bahn-App funktioniert nicht wegen erneuter IT-Panne

Schon wieder sorgt eine DB App-Störung für Chaos bei Bahnreisenden: Die Deutsche Bahn-App und bahn.de kämpfen erneut mit IT-Problemen. Millionen Kunden können Tickets nicht abrufen oder Verbindungen suchen. Wie lange hält die Störung diesmal an?
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.02.2026 10:42
Lesezeit: 2 min
Störung: Deutsche Bahn-App funktioniert nicht wegen erneuter IT-Panne
Eine Frau steht mit ihrem Mobiltelefon und der App DB-Navigator auf einem Bahnsteig: Eine erneute DB App-Störung verärgert Kunden und Bahnreisende (Foto: dpa)

Deutsche Bahn-App gestört: Schon wieder Ticket-Chaos

Bei der Deutsche Bahn-App gibt es schon wieder technische Probleme: Kunden der Deutschen Bahn sind erneut mit Einschränkungen bei den Auskunfts- und Buchungssystemen konfrontiert. Seit dem Morgen komme es laut Bahn aufgrund einer IT-Störung zu Auswirkungen auf diese Systeme. Damit sorgt die aktuelle DB App-Störung erneut für Ärger bei vielen Fahrgästen, die ihre Reise digital planen wollen.

Betroffen sind vor allem die Deutsche Bahn-App „DB Navigator“ sowie die Website bahn.de. Über die DB App suchen Millionen Kunden normalerweise Verbindungen, rufen Tickets ab oder schließen Buchungen ab. Doch aktuell funktioniert das nicht überall zuverlässig. Teilweise können Verbindungen nicht gesucht, Tickets nicht angezeigt oder Buchungen nicht abgeschlossen werden. Die Bahn teilte mit, dass IT-Fachleute bereits an der Ursachenanalyse und an einer Entstörung arbeiten.

DB App-Störung: Warum funktioniert die Deutsche Bahn-App nicht?

Die wiederholte DB App-Störung zeigt, wie abhängig Reisende inzwischen von der digitalen Infrastruktur der Bahn sind. Die Deutsche Bahn-App ist für viele der wichtigste Zugang zu Fahrplänen und Tickets. Wenn die Systeme ausfallen, wird aus der schnellen Reiseplanung rasch ein Ticket-Chaos.

Schon am Dienstagnachmittag hatte es massive Schwierigkeiten gegeben. Damals waren ebenfalls die Deutsche Bahn-App „DB Navigator“ und bahn.de betroffen. Die Störung dauerte rund 2 Stunden 15 Minuten, bevor die Systeme wieder stabil liefen. Ob die aktuelle Panne ähnlich schnell behoben werden kann, ist derzeit offen.

Digitale Abhängigkeit wächst – auch bei der Bahn

ür Kunden bedeutet das: Wer heute über die Deutsche Bahn-App oder die DB App reisen möchte, muss möglicherweise mit Verzögerungen rechnen. Gerade bei kurzfristigen Buchungen oder Ticketkontrollen kann eine solche DB App-Störung problematisch werden. Die Bahn arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck daran, die Ursache zu identifizieren und die Systeme schnell wieder vollständig verfügbar zu machen. Bis dahin bleibt die Deutsche Bahn-App für viele Nutzer nur eingeschränkt nutzbar – und die Unsicherheit bei der digitalen Reiseplanung wächst.

Die erneute DB App-Störung macht deutlich, wie zentral die Deutsche Bahn-App inzwischen für den Reisealltag geworden ist. Fahrgäste verlassen sich auf den DB Navigator, um Verbindungen zu prüfen, Tickets zu speichern oder Buchungen abzuschließen. Wenn diese Systeme ausfallen, entsteht schnell Unsicherheit – besonders bei kurzfristigen Reisen oder Kontrollen. Schon die Panne am Dienstag zeigte, wie anfällig digitale Infrastruktur sein kann. Ob die aktuelle Störung rasch behoben wird, bleibt offen. Klar ist jedoch: Die Bahn steht unter Druck, ihre IT-Systeme dauerhaft stabiler zu machen.



Störung: Deutsche Bahn-App funktioniert nicht wegen erneuter IT-Panne
Panorama Störung: Deutsche Bahn-App funktioniert nicht wegen erneuter IT-Panne
18.02.2026

Schon wieder sorgt eine DB App-Störung für Chaos bei Bahnreisenden: Die Deutsche Bahn-App und bahn.de kämpfen erneut mit IT-Problemen....

