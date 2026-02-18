Finanzen

Brüsseler Personalpoker: Spekulationen um vorzeitigen Rückzug von EZB-Chefin Lagarde

Christine Lagarde könnte die EZB vor Ende ihrer Amtszeit verlassen. Hintergrund sind offenbar Sorgen, dass nach den Wahlen in Frankreich Rechtspopulisten großen Einfluss haben und die Neubesetzung kompliziert werden könnte. Die Notenbank erklärt dazu, es sei noch keine Entscheidung getroffen.